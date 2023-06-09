***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2023 13:27
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157608
BIST
14:355.558
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 3,58
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.617
14:3523,4108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3010
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
14:3525,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1873
|Açılış
|: 25,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
14:351.481,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,89
|Açılış
|: 1.481,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler14:35
|YAPRK
|49,08
|41.122.016
|% 10,00
|
|OSMEN
|107,40
|64.212.446
|% 9,98
|
|EGPRO
|100,60
|74.557.447
|% 9,95
|
|ERBOS
|137,10
|92.806.008
|% 9,94
|
|BURVA
|59,15
|22.560.178
|% 9,94
|
|DOGUB
|13,61
|7.721.661
|% -9,99
|
|IMASM
|15,93
|798.133.616
|% -9,80
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|KLRHO
|12,74
|149.418.416
|% -6,87
|
|THYAO
|173,40
|6.412.380.191
|% 1,05
|
|KRDMD
|21,84
|3.169.585.445
|% 3,12
|
|EREGL
|36,74
|2.661.255.835
|% 0,66
|
|SASA
|65,85
|1.632.329.375
|% -0,08
|
|AKBNK
|18,38
|1.600.508.073
|% -1,45
|
|EKGYO
|7,91
|1.268.429.533
|% 0,64
|
|KRDMD
|21,84
|3.169.585.445
|% 3,12
|
|YKBNK
|12,22
|1.474.096.747
|% -1,45
|
|ISCTR
|13,38
|1.502.231.791
|% -1,55
|
|SKBNK
|2,62
|236.513.099
|% 1,95
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3636
|23,4108
|% 1,30
|
|Euro
|25,1899
|25,2536
|% 0,75
|
|Sterlin
|29,3172
|29,4642
|% 1,27
|
|Frank
|25,8718
|26,0276
|% 1,02
|
|Riyal
|6,2293
|6,2605
|% 1,34
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.480
|1.480
|18,86
|
|Cumhuriyet
|9.850
|9.999
|-36,00
|
|Tam
|9.799
|10.053
|-43,05
|
|Yarım
|4.819
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.458
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,37
|0,33
|
|B. Petrol
|76,18
|76,18
|0,22
|