***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.10.2023 11:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199332
BIST
'
13:158.435
En Düşük
|Değişim
|: -0,92%
|| -78,65
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
13:1527,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1353
|Açılış
|: 27,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
13:1529,0119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2370
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
13:151.615,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.615,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler13:15
|ICUGS
|9,02
|4.620.891
|% 10,00
|
|BFREN
|8.155,10
|17.182.796
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|14.197.642
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|3.591.034
|% 9,99
|
|MRSHL
|795,90
|58.833.206
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|13.264.660
|% -9,99
|
|MIATK
|548,20
|102.786.137
|% -9,97
|
|SNPAM
|50,65
|659.260
|% -9,96
|
|TARKM
|444,40
|84.514.214
|% -9,86
|
|HLGYO
|5,40
|281.792.810
|% -6,09
|
|THYAO
|241,90
|4.188.549.497
|% -2,34
|
|TUPRS
|150,90
|3.837.511.988
|% -2,65
|
|ZOREN
|7,57
|3.410.589.181
|% 9,87
|
|PETKM
|21,96
|2.705.212.213
|% 0,73
|
|BIMAS
|287,00
|2.374.444.753
|% 0,88
|
|ZOREN
|7,57
|3.410.589.181
|% 9,87
|
|KATMR
|2,82
|383.918.739
|% 5,22
|
|IHLAS
|1,29
|173.308.161
|% 4,03
|
|ODAS
|14,36
|1.812.049.279
|% 3,01
|
|PETKM
|21,96
|2.705.212.213
|% 0,73
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5657
|27,5710
|% 0,49
|
|Euro
|28,9953
|29,0119
|% 0,82
|
|Sterlin
|33,3337
|33,5009
|% 0,66
|
|Frank
|29,9291
|30,1094
|% 0,65
|
|Riyal
|7,3281
|7,3649
|% 0,24
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,24
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|3,55
|
|Cumhuriyet
|11.097
|11.265
|14,00
|
|Tam
|10.870
|10.952
|-8,00
|
|Yarım
|5.452
|5.493
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.718
|2.746
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|18,69
|18,73
|0,00
|
|B. Petrol
|89,86
|89,86
|-1,06
|