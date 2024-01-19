***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.01.2024 14:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241628
BIST
'
16:348.019
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 3,24
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
16:3430,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0576
|Açılış
|: 30,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
16:3432,8904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0441
|Açılış
|: 32,8505
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
16:341.978,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 18,46
|Açılış
|: 1.978,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KBORU
|86,35
|797.376.286
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|72.527.321
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|2.880.208
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.111.397.238
|% 9,99
|
|KFEIN
|89,80
|476.716.022
|% 9,98
|
|BAYRK
|31,66
|26.627.872
|% -9,95
|
|MARTI
|4,17
|133.716.333
|% -9,94
|
|HATEK
|12,20
|54.101.774
|% -6,66
|
|SNPAM
|86,00
|11.033.402
|% -6,16
|
|CASA
|90,20
|2.056.571
|% -5,85
|
|THYAO
|252,50
|4.575.926.274
|% 0,70
|
|SASA
|38,14
|4.480.624.378
|% 5,89
|
|ISCTR
|25,68
|3.119.140.365
|% -0,70
|
|YKBNK
|22,38
|3.067.210.357
|% 1,82
|
|AKBNK
|41,22
|2.900.819.884
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,84
|1.613.737.285
|% -1,56
|
|YKBNK
|22,38
|3.067.210.357
|% 1,82
|
|ISCTR
|25,68
|3.119.140.365
|% -0,70
|
|SASA
|38,14
|4.480.624.378
|% 5,89
|
|BEGYO
|5,17
|469.244.644
|% 4,44
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1855
|30,1927
|% 0,19
|
|Euro
|32,8799
|32,8899
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,1749
|38,3664
|% 0,04
|
|Frank
|34,6105
|34,8190
|% 0,13
|
|Riyal
|8,0250
|8,0652
|% 0,16
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,72
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|913,34
|914,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,32
|949,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,75
|78,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,80
|2.037,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:47BNTAS
Yüzde 4.04 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 250, 587 adet işlem
-
16:46KRTEK
Yüzde 4.71 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 194 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, ASELS
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KONTR
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 67 artarak (% 0.18 ) 7, 099