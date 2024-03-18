***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.03.2024 15:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259734
BIST
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16:518.763
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -65,96
|Açılış
|: 8.845
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|Önceki Kapanış
|: 8.829
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8.746
En Yüksek
8.863
16:5132,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1727
|Açılış
|: 33,2800
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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32,4320
En Düşük
32,0900
16:5135,2093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0913
|Açılış
|: 36,2000
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|Önceki Kapanış
|: 35,6000
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35,4441
En Düşük
34,9627
16:512.239,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 12,73
|Açılış
|: 2.239,82
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|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
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2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MEPET
|13,31
|16.101.143
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.291.487
|% 9,99
|
|BRKVY
|199,80
|38.003.042
|% 9,96
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|54.275.972
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.854.528
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.139.150
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.401.936
|% -9,94
|
|VRGYO
|51,25
|408.428.304
|% -9,93
|
|DOAS
|315,50
|3.980.870.402
|% 5,34
|
|TUPRS
|166,90
|3.934.175.235
|% 2,39
|
|THYAO
|270,00
|3.790.562.964
|% -0,09
|
|ALVES
|56,55
|2.893.643.095
|% -6,91
|
|PATEK
|157,30
|2.415.910.506
|% -3,62
|
|ZOREN
|5,26
|1.242.542.206
|% 2,53
|
|EKGYO
|10,65
|1.058.697.504
|% -1,21
|
|AKFGY
|2,51
|205.202.519
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,22
|1.738.822.675
|% 0,82
|
|TSPOR
|1,52
|106.944.297
|% -5,59
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,2966
|32,3018
|% 0,54
|
|Euro
|35,2075
|35,2205
|% 0,29
|
|Sterlin
|42,2551
|42,4669
|% 1,61
|
|Frank
|37,5183
|37,7064
|% 1,52
|
|Riyal
|8,8490
|8,8933
|% 1,58
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|918,69
|920,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,93
|1.040,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,56
|85,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,51
|2.158,86
|% 0,66
|