GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.443.825
|% 10,00
|KENT
|833,80
|34.444.717
|% 10,00
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|LUKSK
|18,18
|2.295.760
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6079
|8,6510
|% 0,34
|Frank
|7,2803
|7,3241
|% 0,43
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|17,42
|Altın Gr.
|400
|400
|3,67
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|Tam
|2.663
|2.676
|25,00
|Yarım
|1.293
|1.309
|12,20
|Çeyrek
|647
|655
|6,20
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,40
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,09
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|0,14
Seans Raporu
- 17:15LKMNH Yüzde 9.95 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 955, 194 adet işlem
- 17:14IDGYO Yüzde 4.64 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 960, 809 adet işlem
- 17:13DITAS Yüzde 6.91 oranında artışla 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 625 adet işlem
- 17:12 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, TAVHL, AKBNK
- 17:12 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, DOHOL, TKFEN