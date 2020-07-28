***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2020 15:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862431
BIST
15:211.180
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -15,60
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
15:216,9476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0868
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
15:218,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0845
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
15:21429,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,50
|Açılış
|: 429,54
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|60.946.304
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.165.592
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.183.152
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.471.321
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.964.002
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.100.587
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,88
|1.747.124.614
|% 0,53
|
|GUSGR
|6,11
|1.449.755.594
|% 7,95
|
|KRDMD
|3,13
|919.294.377
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,29
|850.640.988
|% -1,29
|
|GARAN
|7,55
|744.991.199
|% -2,83
|
|EKGYO
|2,29
|850.640.988
|% -1,29
|
|KRDMD
|3,13
|919.294.377
|% 0,64
|
|IHLAS
|0,94
|253.239.321
|% -5,05
|
|GUSGR
|6,11
|1.449.755.594
|% 7,95
|
|GSDHO
|2,65
|451.459.384
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9135
|8,9582
|% 1,04
|
|Frank
|7,5312
|7,5766
|% 1,26
|
|Riyal
|1,8452
|1,8545
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-15,87
|
|Altın Gr.
|430
|430
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.853
|26,20
|
|Tam
|2.903
|2.934
|27,00
|
|Yarım
|1.409
|1.432
|13,20
|
|Çeyrek
|707
|717
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|5,25
|5,27
|-0,17
|
|B. Petrol
|43,94
|43,94
|0,04
|