***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2020 15:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862444
BIST
15:331.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -18,36
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
15:336,9313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0705
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
15:338,1303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0657
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
15:33431,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,58
|Açılış
|: 431,62
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|62.141.173
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.982.306
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.345.238
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.471.651
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.168.267
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.132.025
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,96
|1.860.895.056
|% 0,74
|
|GUSGR
|6,10
|1.457.770.215
|% 7,77
|
|KRDMD
|3,12
|953.630.981
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,28
|882.471.296
|% -1,72
|
|GARAN
|7,52
|779.446.332
|% -3,22
|
|EKGYO
|2,28
|882.471.296
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,12
|953.630.981
|% 0,32
|
|IHLAS
|0,94
|253.812.172
|% -5,05
|
|GUSGR
|6,10
|1.457.770.215
|% 7,77
|
|GSDHO
|2,66
|454.013.834
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9205
|8,9652
|% 1,12
|
|Frank
|7,5350
|7,5804
|% 1,32
|
|Riyal
|1,8454
|1,8546
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,70
|
|Altın Gr.
|431
|431
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.829
|2.864
|37,30
|
|Tam
|2.914
|2.946
|38,50
|
|Yarım
|1.415
|1.438
|18,80
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,86
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,31
|5,32
|-0,12
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|B. Petrol
|43,96
|43,96
|0,06
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