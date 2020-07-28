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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

28.07.2020 16:36
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862528


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 28,16 39.598.446 % 10,00  
KRGYO 5,50 18.872.963 % 10,00  
KNFRT 12,43 41.063.398 % 10,00  
QNBFL 148,50 33.689.461 % 10,00  
KONYA 500,60 98.726.584 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9578 9,0027 % 1,54  
Frank 7,5416 7,5871 % 1,40  
Riyal 1,8479 1,8572 % 1,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 6,40  
Altın Gr. 435 435 6,05  
Cumhuriyet 2.850 2.887 60,30  
Tam 2.936 2.969 62,10  
Yarım 1.425 1.449 30,30  
Çeyrek 715 725 15,10  
Gümüş.Ons 24,36 24,40 -0,21  
Gümüş Gr. 5,41 5,42 -0,01  
B. Petrol 43,62 43,62 -0,28  
Seans Raporu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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