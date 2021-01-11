***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 13:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 2. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899709
BIST
13:071.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,43
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.555
En Düşük
1.537
13:077,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0842
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:079,0750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0494
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:07443,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,12
|Açılış
|: 443,24
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:07
|FORMT
|5,39
|19.091.953
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.140.866
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.780.772
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|59.517.891
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|KOZAL
|127,50
|1.527.708.872
|% 7,14
|
|EKGYO
|2,56
|1.033.437.614
|% 0,79
|
|TCELL
|17,19
|665.793.265
|% 2,02
|
|PETKM
|5,33
|537.753.312
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|520.813.259
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,56
|1.033.437.614
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,64
|520.813.259
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,79
|388.254.221
|% 9,84
|
|PETKM
|5,33
|537.753.312
|% 1,33
|
|TSKB
|1,84
|178.740.525
|% 0,00
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4528
|7,4574
|% 1,14
|
|Euro
|9,0659
|9,0750
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,0293
|10,0796
|% 0,59
|
|Frank
|8,3469
|8,3972
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9818
|1,9917
|% 1,14
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,37
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,81
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-26,68
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,90
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,45
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,09
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|