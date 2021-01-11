***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 13:19
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 2. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899712
BIST
15:221.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,90
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:227,4414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0682
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:229,0603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0347
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:22441,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,49
|Açılış
|: 441,61
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:22
|FROTO
|148,50
|216.213.407
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.451.288
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.773.994
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.925.590
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,50
|2.592.234.325
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,55
|1.300.673.104
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|913.372.525
|% 1,86
|
|TCELL
|17,06
|833.063.221
|% 1,25
|
|KOZAA
|17,07
|763.397.446
|% 4,21
|
|SKBNK
|1,64
|913.372.525
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.300.673.104
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|516.843.980
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,39
|435.231.070
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|673.061.927
|% 0,95
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4371
|7,4414
|% 0,92
|
|Euro
|9,0523
|9,0603
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,9931
|10,0433
|% 0,23
|
|Frank
|8,3192
|8,3693
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% 0,87
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,35
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,16
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,65
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
-
15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 91 artarak (% 0.28 ) 1, 387
-
15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, CMENT, YESIL, ISBIR, TACTR, ARTI, INTEM, CMBTN, IZFAS, FROTO
-
15:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, GRNYO, ATSYH
-
15:34
AVHOL, FORMT, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında