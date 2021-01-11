***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 13:21
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 2. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899731
BIST
15:271.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:277,4428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0696
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:279,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0351
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:27441,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,37
|Açılış
|: 441,49
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:26
|TURGG
|146,30
|89.899.453
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.793.860
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|217.105.892
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.469.345
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|36.188.417
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,30
|2.603.960.780
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,54
|1.303.122.136
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|934.489.934
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|840.553.563
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,10
|766.063.706
|% 4,40
|
|SKBNK
|1,65
|934.489.934
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.303.122.136
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,68
|518.166.817
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,38
|438.426.942
|% -0,29
|
|PETKM
|5,31
|677.682.855
|% 0,95
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4386
|7,4426
|% 0,94
|
|Euro
|9,0580
|9,0630
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,9904
|10,0405
|% 0,20
|
|Frank
|8,3199
|8,3700
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% 0,91
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-2,00
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|-37,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|
Seans Raporu
15:26
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15:39FENER
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Yüzde 5.12 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 845, 869 adet işlem