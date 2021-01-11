***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 16:08
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 2. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900211
BIST
17:341.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:347,5059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1327
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:349,1235
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0979
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:34443,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,56
|Açılış
|: 444,39
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:34
|FROTO
|148,50
|299.044.655
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.241.524
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.145.688
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.299.987
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.131.386
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.326.924
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,40
|3.311.369.763
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,51
|1.932.336.107
|% -1,18
|
|GARAN
|10,44
|1.411.532.073
|% -2,97
|
|SKBNK
|1,63
|1.197.926.496
|% 1,24
|
|TCELL
|16,83
|1.121.953.826
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,51
|1.932.336.107
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.197.926.496
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,68
|601.371.339
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,36
|302.576.788
|% -2,86
|
|TSKB
|1,82
|341.439.813
|% -1,09
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4994
|7,5059
|% 1,80
|
|Euro
|9,1124
|9,1235
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,0938
|10,1444
|% 1,23
|
|Frank
|8,4022
|8,4528
|% 1,28
|
|Riyal
|1,9959
|2,0059
|% 1,86
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,23
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,27
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|