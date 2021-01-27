***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.01.2021 13:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904644
BIST
13:271.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,24
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.530
13:277,3623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3863
En Düşük
7,3418
13:278,9326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
13:27437,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 437,32
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler13:27
|KONTR
|48,46
|61.573.375
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.718.151
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|1.756.012
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|2.145.209
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|8.912.813
|% 9,97
|
|YAPRK
|113,50
|2.204.206
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.106.416
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|292.375
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|220.715
|% -9,95
|
|ORMA
|16,40
|217.630
|% -9,89
|
|ODAS
|4,10
|995.553.216
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,52
|917.990.661
|% -0,79
|
|GARAN
|9,42
|767.083.725
|% -1,05
|
|KRDMD
|7,04
|731.607.352
|% 2,03
|
|KARSN
|4,88
|613.925.194
|% -2,79
|
|EKGYO
|2,52
|917.990.661
|% -0,79
|
|ODAS
|4,10
|995.553.216
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,52
|226.251.999
|% 1,33
|
|TSKB
|1,94
|277.432.375
|% 0,52
|
|DOHOL
|3,93
|511.769.665
|% -2,72
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3600
|7,3624
|% 0,25
|
|Euro
|8,9306
|8,9341
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,0804
|10,1310
|% 0,21
|
|Frank
|8,2580
|8,3077
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% 0,24
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-4,45
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.896
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.879
|2.951
|-19,78
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-9,57
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,78
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|0,27
|