***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.01.2021 13:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904624
BIST
15:341.500
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -36,09
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
15:347,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0424
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3905
En Düşük
7,3418
15:348,9479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
15:34437,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 437,25
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler15:34
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|TACTR
|24,12
|4.961.436
|% 9,94
|
|VAKFN
|9,08
|96.489.394
|% 9,93
|
|KONTR
|48,32
|166.591.193
|% 9,67
|
|INTEM
|64,50
|18.573.502
|% 9,04
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.726.590
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|ATEKS
|42,42
|11.012.368
|% -9,97
|
|ODAS
|4,00
|1.450.945.649
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,46
|1.328.759.776
|% -3,15
|
|GARAN
|9,30
|1.172.184.608
|% -2,31
|
|KRDMD
|6,85
|979.637.913
|% -0,72
|
|KARSN
|4,63
|837.222.560
|% -7,77
|
|EKGYO
|2,46
|1.328.759.776
|% -3,15
|
|ODAS
|4,00
|1.450.945.649
|% 1,27
|
|TSKB
|1,84
|499.333.460
|% -4,66
|
|SKBNK
|1,48
|361.938.302
|% -1,33
|
|DOHOL
|3,83
|766.129.936
|% -5,20
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3823
|7,3863
|% 0,58
|
|Euro
|8,9433
|8,9479
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,0905
|10,1411
|% 0,31
|
|Frank
|8,2803
|8,3302
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9632
|1,9731
|% 0,58
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-9,32
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.888
|2.931
|-23,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-15,96
|
|Yarım
|1.393
|1.430
|-7,72
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,86
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|0,13
|
Seans Raporu
15:34
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