***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.01.2021 13:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904653
BIST
16:351.492
En Yüksek
|Değişim
|: -2,89%
|| -44,40
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:357,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0535
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:358,9556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:35438,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,14
|Açılış
|: 438,25
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:35
|MAALT
|279,60
|64.166.933
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.710.149
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.866.867
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.277.722
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.816.666
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,97
|1.691.524.284
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,44
|1.504.146.361
|% -3,94
|
|GARAN
|9,23
|1.349.903.791
|% -3,05
|
|KRDMD
|6,77
|1.091.624.925
|% -1,88
|
|KOZAL
|115,40
|970.169.560
|% -4,63
|
|EKGYO
|2,44
|1.504.146.361
|% -3,94
|
|ODAS
|3,97
|1.691.524.284
|% 0,51
|
|TSKB
|1,84
|695.863.823
|% -4,66
|
|SKBNK
|1,47
|435.477.449
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,42
|339.189.153
|% -6,58
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3942
|7,3974
|% 0,73
|
|Euro
|8,9528
|8,9556
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,0973
|10,1480
|% 0,38
|
|Frank
|8,2919
|8,3418
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9664
|1,9763
|% 0,74
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,27
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.885
|2.958
|-12,95
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-6,26
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|0,06
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Seans Raporu
16:35
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