***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947462
BIST
12:321.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:328,6771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0091
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:3210,2722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:32503,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,72
|Açılış
|: 503,67
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:32
|TUREX
|10,52
|18.930.077
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.841.427
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,98
|29.753.085
|% 7,55
|
|PSDTC
|26,68
|22.456.306
|% 6,38
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.272.066
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,27
|141.977.784
|% -4,51
|
|DARDL
|14,95
|15.121.487
|% -4,35
|
|ERBOS
|136,40
|41.839.311
|% -3,74
|
|GARAN
|8,73
|638.881.782
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,25
|304.108.847
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,36
|289.773.808
|% -0,19
|
|THYAO
|13,85
|271.938.119
|% -0,22
|
|EREGL
|17,91
|227.021.121
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,25
|304.108.847
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,27
|141.977.784
|% -4,51
|
|GARAN
|8,73
|638.881.782
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,36
|289.773.808
|% -0,19
|
|GWIND
|3,81
|199.717.459
|% 1,87
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6753
|8,6771
|% -0,10
|
|Euro
|10,2576
|10,2722
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9466
|12,0065
|% -0,03
|
|Frank
|9,3626
|9,4190
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,05
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,12
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|-7,07
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|-3,42
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,00
|