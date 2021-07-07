***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947469
BIST
12:331.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:338,6819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:3310,2701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0044
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:33503,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,78
|Açılış
|: 503,73
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:33
|TUREX
|10,52
|18.927.058
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.837.569
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,98
|29.737.167
|% 7,55
|
|PSDTC
|26,70
|22.445.681
|% 6,46
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.157.313
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,26
|141.686.199
|% -5,26
|
|DARDL
|14,94
|15.092.455
|% -4,41
|
|ERBOS
|136,30
|41.615.896
|% -3,81
|
|GARAN
|8,74
|634.699.571
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|303.067.448
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,36
|288.766.358
|% -0,19
|
|THYAO
|13,84
|271.766.059
|% -0,29
|
|EREGL
|17,92
|226.585.333
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,26
|303.067.448
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|141.686.199
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|634.699.571
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,36
|288.766.358
|% -0,19
|
|GWIND
|3,80
|198.503.337
|% 1,60
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6780
|8,6819
|% -0,05
|
|Euro
|10,2645
|10,2701
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9467
|12,0066
|% -0,03
|
|Frank
|9,3615
|9,4179
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3078
|2,3193
|% -0,06
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,57
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,24
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,98
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,89
|