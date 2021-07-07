***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947471
BIST
11:321.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:328,6808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:3210,2664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0081
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:32503,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,04
|Açılış
|: 503,84
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:32
|TUREX
|10,52
|18.004.138
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.456.938
|% 9,57
|
|SELVA
|7,05
|21.802.240
|% 8,63
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|KNFRT
|19,99
|57.860.378
|% 7,07
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,24
|95.071.100
|% -6,77
|
|SNGYO
|4,72
|27.999.781
|% -5,03
|
|DARDL
|14,92
|12.667.441
|% -4,54
|
|VKFYO
|7,60
|97.561
|% -3,43
|
|GARAN
|8,72
|482.586.554
|% 1,28
|
|THYAO
|13,86
|230.718.842
|% -0,14
|
|AKBNK
|5,36
|226.641.424
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,25
|199.468.415
|% 1,35
|
|EREGL
|17,87
|194.242.905
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,25
|199.468.415
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,24
|95.071.100
|% -6,77
|
|GARAN
|8,72
|482.586.554
|% 1,28
|
|GWIND
|3,84
|174.115.138
|% 2,67
|
|AKBNK
|5,36
|226.641.424
|% -0,19
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6787
|8,6808
|% -0,06
|
|Euro
|10,2554
|10,2664
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9396
|11,9994
|% -0,09
|
|Frank
|9,3647
|9,4211
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3065
|2,3181
|% -0,11
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,25
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,64
|