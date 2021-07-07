***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947477
BIST
11:591.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:598,6839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
11:5910,2750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
11:59503,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,94
|Açılış
|: 503,89
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:59
|TUREX
|10,52
|18.396.966
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.723.726
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|7,02
|23.302.946
|% 8,17
|
|PSDTC
|26,84
|20.857.653
|% 7,02
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,25
|135.102.955
|% -6,02
|
|SNGYO
|4,69
|29.876.001
|% -5,63
|
|DARDL
|14,90
|13.247.171
|% -4,67
|
|EDATA
|6,94
|134.132.933
|% -4,41
|
|GARAN
|8,73
|595.576.678
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,25
|284.753.402
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,35
|261.206.739
|% -0,37
|
|THYAO
|13,84
|259.085.550
|% -0,29
|
|EREGL
|17,88
|209.416.489
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,25
|284.753.402
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,25
|135.102.955
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|595.576.678
|% 1,39
|
|GWIND
|3,82
|190.274.084
|% 2,14
|
|AKBNK
|5,35
|261.206.739
|% -0,37
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6797
|8,6839
|% -0,03
|
|Euro
|10,2686
|10,2750
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9294
|11,9892
|% -0,18
|
|Frank
|9,3636
|9,4200
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3078
|2,3193
|% -0,06
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|6,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-9,03
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,36
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,03
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|
Seans Raporu
11:59
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