***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:37
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1.Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947493
BIST
11:331.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:338,6847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:3310,2689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0056
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:33503,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 503,91
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:33
|TUREX
|10,52
|18.014.585
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.459.922
|% 9,57
|
|SELVA
|7,05
|21.878.998
|% 8,63
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|RODRG
|17,64
|2.358.177
|% 7,10
|
|PEKGY
|1,20
|100.109.031
|% -9,77
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,73
|28.163.654
|% -4,83
|
|DARDL
|14,90
|12.814.516
|% -4,67
|
|ERBOS
|136,70
|34.699.917
|% -3,53
|
|GARAN
|8,71
|483.209.375
|% 1,16
|
|AKBNK
|5,35
|234.686.896
|% -0,37
|
|THYAO
|13,86
|232.994.346
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,24
|199.563.803
|% 0,90
|
|EREGL
|17,88
|195.317.989
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,24
|199.563.803
|% 0,90
|
|PEKGY
|1,20
|100.109.031
|% -9,77
|
|GARAN
|8,71
|483.209.375
|% 1,16
|
|GWIND
|3,84
|174.414.063
|% 2,67
|
|AKBNK
|5,35
|234.686.896
|% -0,37
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6800
|8,6847
|% -0,02
|
|Euro
|10,2396
|10,2689
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9351
|11,9949
|% -0,13
|
|Frank
|9,3605
|9,4169
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3060
|2,3176
|% -0,13
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,40
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|0,05
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|0,67
|