***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:37
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1.Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947502
BIST
12:021.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:028,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:0210,2749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:02504,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,08
|Açılış
|: 504,03
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:02
|TUREX
|10,52
|18.403.351
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.723.726
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|7,00
|23.523.521
|% 7,86
|
|PSDTC
|26,90
|20.968.302
|% 7,26
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,65
|30.669.943
|% -6,44
|
|PEKGY
|1,25
|136.504.459
|% -6,02
|
|DARDL
|14,90
|13.251.119
|% -4,67
|
|EDATA
|6,93
|134.905.404
|% -4,55
|
|GARAN
|8,74
|596.206.742
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|285.362.555
|% 1,80
|
|THYAO
|13,84
|262.925.868
|% -0,29
|
|AKBNK
|5,35
|262.191.981
|% -0,37
|
|EREGL
|17,88
|210.711.062
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,26
|285.362.555
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|136.504.459
|% -6,02
|
|GARAN
|8,74
|596.206.742
|% 1,51
|
|GWIND
|3,83
|190.601.093
|% 2,41
|
|AKBNK
|5,35
|262.191.981
|% -0,37
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6798
|8,6863
|% 0,00
|
|Euro
|10,2686
|10,2749
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9286
|11,9885
|% -0,18
|
|Frank
|9,3670
|9,4235
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3084
|2,3199
|% -0,03
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,85
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,79
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|
Seans Raporu
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