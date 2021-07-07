***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947452
BIST
14:161.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:168,6794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:1610,2625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0120
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:16504,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,51
|Açılış
|: 504,46
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:16
|TUREX
|10,52
|19.334.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,89
|22.237.669
|% 8,00
|
|AGYO
|2,25
|26.101.835
|% 7,66
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|LOGO
|37,00
|78.637.051
|% 6,32
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|SNGYO
|4,67
|38.409.193
|% -6,04
|
|GARAN
|8,73
|731.005.263
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,38
|390.528.658
|% 0,19
|
|THYAO
|13,85
|383.208.977
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,26
|382.625.474
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,01
|347.112.676
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,26
|382.625.474
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|161.403.237
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|731.005.263
|% 1,39
|
|GWIND
|3,79
|218.742.722
|% 1,34
|
|KRDMD
|7,01
|347.112.676
|% 1,30
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6743
|8,6794
|% -0,08
|
|Euro
|10,2582
|10,2625
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9712
|12,0313
|% 0,17
|
|Frank
|9,3653
|9,4217
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% -0,03
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,45
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,43
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|1,12
|
Seans Raporu
14:16
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