***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947459
BIST
14:301.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:308,6790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:3010,2686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:30504,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,50
|Açılış
|: 504,45
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:30
|TUREX
|10,52
|19.371.854
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|24.396.556
|% 9,71
|
|AGYO
|2,25
|26.837.798
|% 7,66
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,73
|737.684.139
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,38
|397.762.648
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,27
|385.914.057
|% 2,25
|
|THYAO
|13,86
|385.349.310
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,02
|352.990.253
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,27
|385.914.057
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,26
|161.841.712
|% -5,26
|
|GARAN
|8,73
|737.684.139
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,38
|397.762.648
|% 0,19
|
|GWIND
|3,80
|219.758.416
|% 1,60
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6771
|8,6790
|% -0,08
|
|Euro
|10,2628
|10,2686
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9535
|12,0134
|% 0,03
|
|Frank
|9,3563
|9,4127
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3062
|2,3178
|% -0,12
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|10,60
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-0,78
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,37
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|1,22
|