***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947465
BIST
14:281.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:288,6793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:2810,2677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0068
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:28504,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,49
|Açılış
|: 504,47
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:26
|TUREX
|10,52
|19.371.770
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,91
|23.213.733
|% 9,14
|
|AGYO
|2,26
|26.742.599
|% 8,13
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,74
|737.499.295
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,39
|393.475.811
|% 0,37
|
|THYAO
|13,87
|385.159.305
|% -0,07
|
|YKBNK
|2,26
|384.422.469
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,02
|352.963.319
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,26
|384.422.469
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|161.738.167
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|737.499.295
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,39
|393.475.811
|% 0,37
|
|GWIND
|3,79
|219.549.436
|% 1,34
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6781
|8,6806
|% -0,06
|
|Euro
|10,2623
|10,2697
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9535
|12,0135
|% 0,03
|
|Frank
|9,3562
|9,4126
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3061
|2,3176
|% -0,13
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|11,26
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|-2,35
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,13
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|1,22
|
Seans Raporu
14:26
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