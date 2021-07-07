***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:36
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947473
BIST
15:061.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:068,6660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0202
|Açılış
|: 8,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:0610,2661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:06504,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,13
|Açılış
|: 504,08
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:05
|TUREX
|10,52
|19.594.489
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.080.009
|% 9,71
|
|AGYO
|2,26
|27.700.589
|% 8,13
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|SELVA
|6,93
|45.274.924
|% 6,78
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|868.952.482
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,26
|434.324.809
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,38
|425.046.843
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,05
|413.588.803
|% 1,88
|
|THYAO
|13,89
|407.981.717
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,26
|434.324.809
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|164.605.697
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|868.952.482
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|425.046.843
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,05
|413.588.803
|% 1,88
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6657
|8,6696
|% -0,19
|
|Euro
|10,2549
|10,2607
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9662
|12,0262
|% 0,13
|
|Frank
|9,3589
|9,4152
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3066
|2,3182
|% -0,10
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,37
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|1,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|1,33
|
Seans Raporu
15:05
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