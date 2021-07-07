***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu









Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalar2021-1. Dönem Performans Sunum Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947473BIST