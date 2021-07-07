***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947478
BIST
14:411.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:418,6786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0076
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:4110,2689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0056
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:41504,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,55
|Açılış
|: 504,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:40
|TUREX
|10,52
|19.379.797
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|24.835.564
|% 9,71
|
|AGYO
|2,25
|27.145.438
|% 7,66
|
|LOGO
|37,24
|82.376.637
|% 7,01
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|795.610.269
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,39
|415.618.393
|% 0,37
|
|THYAO
|13,87
|391.443.966
|% -0,07
|
|YKBNK
|2,26
|386.507.691
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,02
|363.827.691
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,26
|386.507.691
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|162.896.798
|% -5,26
|
|GARAN
|8,75
|795.610.269
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,39
|415.618.393
|% 0,37
|
|GWIND
|3,78
|221.004.283
|% 1,07
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6748
|8,6773
|% -0,10
|
|Euro
|10,2622
|10,2680
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9598
|12,0198
|% 0,08
|
|Frank
|9,3548
|9,4112
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3061
|2,3177
|% -0,13
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|10,60
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-0,78
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,37
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|1,22
|
Seans Raporu
14:40
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14:53SELVA
Yüzde 6.01 oranında artışla 6.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 345, 367 adet işlem
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14:52TUCLK
Yüzde 4.03 oranında artışla 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 609, 009 adet işlem
-
14:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SAHOL, EREGL
-
14:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, GARAN, KOZAA
-
14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 46 artarak (% 0.45 ) 1, 226