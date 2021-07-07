***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:37
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1.Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947491
BIST
14:421.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:428,6758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:4210,2763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:42504,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,55
|Açılış
|: 504,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:42
|TUREX
|10,52
|19.380.796
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|24.849.661
|% 9,71
|
|AGYO
|2,26
|27.254.906
|% 8,13
|
|LOGO
|37,30
|82.933.160
|% 7,18
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|795.911.712
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,39
|416.693.952
|% 0,37
|
|THYAO
|13,88
|391.749.116
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|388.522.364
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,02
|363.881.057
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,26
|388.522.364
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|162.897.573
|% -5,26
|
|GARAN
|8,75
|795.911.712
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,39
|416.693.952
|% 0,37
|
|GWIND
|3,78
|221.062.123
|% 1,07
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6710
|8,6758
|% -0,12
|
|Euro
|10,2463
|10,2763
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9667
|12,0267
|% 0,14
|
|Frank
|9,3592
|9,4156
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3072
|2,3188
|% -0,08
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,37
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|1,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|1,33
|