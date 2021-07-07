***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:37
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1.Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947497
BIST
14:571.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:578,6697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:5710,2640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0105
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:57503,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,97
|Açılış
|: 503,92
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:57
|TUREX
|10,52
|19.584.064
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|24.928.313
|% 9,71
|
|AGYO
|2,25
|27.559.686
|% 7,66
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|850.447.079
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|420.635.570
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,05
|409.697.744
|% 1,88
|
|THYAO
|13,88
|405.485.146
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|390.379.309
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|390.379.309
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|163.306.438
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|850.447.079
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|420.635.570
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,05
|409.697.744
|% 1,88
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6679
|8,6697
|% -0,19
|
|Euro
|10,2593
|10,2640
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9679
|12,0280
|% 0,15
|
|Frank
|9,3589
|9,4152
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3063
|2,3179
|% -0,12
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|9,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|1,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|1,35
|
Seans Raporu
14:57
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