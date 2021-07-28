***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2021 17:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 1. DÖNEM BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952297
BIST
18:001.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:008,5739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0149
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5765
En Düşük
8,5341
18:0010,1316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0094
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
18:00496,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,09
|Açılış
|: 496,24
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KATMR
|3,19
|50.732.699
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.069.142
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.979.309
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.512.676
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.264.423
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.592.451
|% -9,91
|
|EDIP
|5,02
|379.901.270
|% -9,71
|
|AVHOL
|5,40
|15.433.771
|% -6,41
|
|UTPYA
|18,68
|187.908
|% -6,04
|
|METUR
|6,85
|107.271.659
|% -5,26
|
|GARAN
|8,20
|663.125.984
|% 0,00
|
|THYAO
|12,57
|653.233.978
|% 0,16
|
|KRDMD
|7,52
|581.242.151
|% 0,40
|
|PETKM
|5,61
|573.780.283
|% 0,54
|
|EREGL
|18,71
|541.392.624
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,26
|321.083.745
|% -0,44
|
|PETKM
|5,61
|573.780.283
|% 0,54
|
|DOHOL
|2,56
|231.656.874
|% 0,39
|
|KARSN
|4,06
|334.905.665
|% 2,78
|
|GARAN
|8,20
|663.125.984
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5700
|8,5739
|% 0,17
|
|Euro
|10,1202
|10,1316
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,8510
|11,9105
|% 0,06
|
|Frank
|9,3367
|9,3929
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2793
|2,2908
|% 0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|1,52
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,05
|
|B. Petrol
|73,84
|73,84
|0,32
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
-
17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
-
17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
-
17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem