***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2021 17:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
2021-1.DÖNEM BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952320
BIST
18:001.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:008,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5765
En Düşük
8,5341
18:0010,1292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0070
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
18:00496,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 496,12
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KATMR
|3,19
|50.723.518
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.053.630
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.979.309
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.485.829
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.199.246
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.559.824
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,41
|15.339.213
|% -6,24
|
|UTPYA
|18,68
|187.908
|% -6,04
|
|EDIP
|5,24
|375.118.083
|% -5,76
|
|ANHYT
|9,21
|63.146.053
|% -5,34
|
|GARAN
|8,19
|643.392.862
|% -0,12
|
|THYAO
|12,59
|639.112.704
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,52
|572.150.014
|% 0,40
|
|PETKM
|5,62
|564.603.613
|% 0,72
|
|EREGL
|18,69
|534.423.258
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,26
|320.466.769
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|564.603.613
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,56
|230.817.127
|% 0,39
|
|KARSN
|4,06
|329.456.091
|% 2,78
|
|GARAN
|8,19
|643.392.862
|% -0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5680
|8,5711
|% 0,14
|
|Euro
|10,1048
|10,1416
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,8537
|11,9131
|% 0,08
|
|Frank
|9,3363
|9,3925
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2798
|2,2912
|% 0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
|
Seans Raporu
18:00
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17:59CRDFA
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17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem