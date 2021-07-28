***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2021 17:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021-1.DÖNEM BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952321
BIST
17:251.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:258,5702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:2510,1126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0096
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:25494,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,37
|Açılış
|: 494,78
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:25
|KATMR
|3,19
|50.615.817
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.794.256
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.955.363
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.439.401
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.527.194
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.328.971
|% -9,91
|
|EDIP
|5,16
|346.031.177
|% -7,19
|
|AVHOL
|5,46
|14.977.838
|% -5,37
|
|ANHYT
|9,23
|62.426.603
|% -5,14
|
|EUKYO
|6,91
|2.501.867
|% -4,69
|
|GARAN
|8,20
|609.089.573
|% 0,00
|
|THYAO
|12,58
|592.930.414
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,52
|537.142.516
|% 0,40
|
|PETKM
|5,67
|526.546.585
|% 1,61
|
|EREGL
|18,70
|502.099.762
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,26
|314.455.521
|% -0,44
|
|PETKM
|5,67
|526.546.585
|% 1,61
|
|DOHOL
|2,56
|213.702.499
|% 0,39
|
|KARSN
|4,05
|300.734.452
|% 2,53
|
|GARAN
|8,20
|609.089.573
|% 0,00
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5651
|8,5702
|% 0,13
|
|Euro
|10,1062
|10,1126
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,8318
|11,8911
|% -0,11
|
|Frank
|9,3108
|9,3669
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2761
|2,2875
|% 0,04
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-1,90
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|-14,00
|
|Tam
|3.265
|3.347
|-11,27
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,45
|
|Çeyrek
|791
|810
|-2,72
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,26
|
Seans Raporu
17:25
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