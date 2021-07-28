***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2021 17:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
2021-1.DÖNEM BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952327
BIST
18:001.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:008,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0194
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5784
En Düşük
8,5341
18:0010,1556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0334
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1556
En Düşük
10,0801
18:00496,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 496,12
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KATMR
|3,19
|50.732.699
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.069.142
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.979.309
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.512.676
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.264.423
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.592.451
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|380.882.547
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,41
|15.444.520
|% -6,24
|
|UTPYA
|18,68
|187.908
|% -6,04
|
|ANHYT
|9,22
|63.455.761
|% -5,24
|
|GARAN
|8,20
|663.315.393
|% 0,00
|
|THYAO
|12,58
|653.316.175
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,52
|581.242.151
|% 0,40
|
|PETKM
|5,62
|574.577.733
|% 0,72
|
|EREGL
|18,70
|541.748.348
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,26
|322.375.997
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|574.577.733
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|232.429.018
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|335.002.756
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|663.315.393
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5680
|8,5711
|% 0,14
|
|Euro
|10,1048
|10,1416
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,8488
|11,9082
|% 0,04
|
|Frank
|9,3372
|9,3934
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2788
|2,2903
|% 0,16
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|1,16
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,85
|0,05
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,26
|
Seans Raporu
18:00
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17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
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17:53GWIND
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17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem