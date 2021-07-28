***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2021 17:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1.DÖNEM BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952329
BIST
17:261.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:268,5694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:2610,1356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0134
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:26494,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,37
|Açılış
|: 494,78
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:26
|KATMR
|3,19
|50.615.782
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.794.256
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.955.363
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.268.601
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.103.300
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.319.234
|% -9,91
|
|EDIP
|5,19
|344.618.607
|% -6,65
|
|AVHOL
|5,47
|14.976.593
|% -5,20
|
|ANHYT
|9,23
|62.414.701
|% -5,14
|
|EUKYO
|6,91
|2.489.094
|% -4,69
|
|GARAN
|8,21
|608.472.695
|% 0,12
|
|THYAO
|12,60
|591.942.598
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,52
|537.022.679
|% 0,40
|
|PETKM
|5,65
|519.841.160
|% 1,25
|
|EREGL
|18,69
|501.819.136
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,27
|314.453.816
|% 0,00
|
|PETKM
|5,65
|519.841.160
|% 1,25
|
|DOHOL
|2,56
|213.532.353
|% 0,39
|
|KARSN
|4,04
|300.427.022
|% 2,28
|
|GARAN
|8,21
|608.472.695
|% 0,12
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5652
|8,5694
|% 0,12
|
|Euro
|10,0836
|10,1356
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,8350
|11,8944
|% -0,08
|
|Frank
|9,3125
|9,3686
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2769
|2,2883
|% 0,07
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-2,22
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.264
|3.347
|-11,66
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,63
|
|Çeyrek
|791
|809
|-2,82
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,87
|73,87
|0,35
|