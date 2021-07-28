***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2021 17:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
2021-1.DÖNEM BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952332
BIST
17:411.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:418,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:4110,1234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:41495,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,44
|Açılış
|: 495,58
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KATMR
|3,19
|50.684.444
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.924.764
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.957.111
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.447.491
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.550.478
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.425.554
|% -9,91
|
|EDIP
|5,20
|357.549.221
|% -6,47
|
|AVHOL
|5,47
|15.151.252
|% -5,20
|
|ANHYT
|9,24
|62.738.860
|% -5,04
|
|RTALB
|21,90
|81.237.463
|% -4,28
|
|GARAN
|8,20
|624.882.749
|% 0,00
|
|THYAO
|12,59
|602.678.712
|% 0,32
|
|PETKM
|5,63
|551.577.672
|% 0,90
|
|KRDMD
|7,51
|550.539.379
|% 0,27
|
|EREGL
|18,69
|519.056.231
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,27
|314.689.514
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|551.577.672
|% 0,90
|
|DOHOL
|2,58
|223.129.611
|% 1,18
|
|KARSN
|4,05
|311.332.097
|% 2,53
|
|GARAN
|8,20
|624.882.749
|% 0,00
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5680
|8,5710
|% 0,14
|
|Euro
|10,1143
|10,1234
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8451
|11,9046
|% 0,01
|
|Frank
|9,3158
|9,3719
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2769
|2,2883
|% 0,07
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,99
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,85
|0,05
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|0,42
|
Seans Raporu
17:41
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17:54KARTN
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17:50
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17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 36 artarak (% 0.20 ) 1, 201