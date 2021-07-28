***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2021 17:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021-1.DÖNEM BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952316
BIST
17:491.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:498,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0147
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5765
En Düşük
8,5341
17:4910,1274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0052
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:49495,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,62
|Açılış
|: 495,77
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:49
|KATMR
|3,19
|50.704.739
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.949.059
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.960.753
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.459.923
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.049.198
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.461.964
|% -9,91
|
|EDIP
|5,11
|360.905.631
|% -8,09
|
|AVHOL
|5,44
|15.195.008
|% -5,72
|
|METUR
|6,86
|105.373.051
|% -5,12
|
|ANHYT
|9,26
|62.895.597
|% -4,83
|
|GARAN
|8,19
|629.510.969
|% -0,12
|
|THYAO
|12,56
|611.791.234
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,51
|557.809.978
|% 0,27
|
|PETKM
|5,63
|556.194.592
|% 0,90
|
|EREGL
|18,69
|523.177.693
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,26
|315.631.572
|% -0,44
|
|PETKM
|5,63
|556.194.592
|% 0,90
|
|DOHOL
|2,56
|227.645.615
|% 0,39
|
|KARSN
|4,05
|314.264.833
|% 2,53
|
|GARAN
|8,19
|629.510.969
|% -0,12
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5683
|8,5737
|% 0,17
|
|Euro
|10,1193
|10,1274
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8474
|11,9068
|% 0,03
|
|Frank
|9,3218
|9,3779
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2772
|2,2886
|% 0,08
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,99
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,85
|0,05
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|0,42
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
-
17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
-
17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
-
17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem