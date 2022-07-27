***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 15:29
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022-1. DÖNEM DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048099
BIST
15:482.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,60
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:4817,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0828
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9408
En Düşük
17,8322
15:4818,2257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1357
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:48991,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,30
|Açılış
|: 991,28
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:48
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|137.969.075
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.919.497
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|63.158.756
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,36
|44.648.667
|% -7,45
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,70
|5.422.503
|% -3,83
|
|KORDS
|46,14
|148.129.875
|% -3,75
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,60
|2.372.972.286
|% 1,22
|
|YKBNK
|4,75
|934.328.252
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|858.413.541
|% 0,94
|
|SISE
|21,14
|752.796.519
|% 0,48
|
|EREGL
|27,46
|639.059.310
|% -0,44
|
|EKGYO
|3,22
|858.413.541
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,60
|348.647.257
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,75
|934.328.252
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|419.300.230
|% 4,40
|
|ADESE
|0,83
|121.277.420
|% 3,75
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9266
|17,9408
|% 0,46
|
|Euro
|18,2014
|18,2257
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,5380
|21,6460
|% 0,57
|
|Frank
|18,5649
|18,6767
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7588
|4,7827
|% 0,45
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|2,17
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,29
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|33,00
|
|Tam
|6.671
|6.732
|19,00
|
|Yarım
|3.251
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,83
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:03KRGYO
Yüzde 5.96 oranında artışla 8.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 292, 955 adet işlem
-
16:02KONYA
Yüzde 4.53 oranında artışla 1, 165.50 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 439 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 81 artarak (% 0.18 ) 2, 706
-
16:01KRGYO
Yüzde 5.84 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 022 adet işlem
-
16:00ORCAY
Yüzde 7.91 oranında artışla 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 357, 309 adet işlem