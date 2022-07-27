***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 15:29
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2022-1. DÖNEM DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048102
BIST
15:482.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,77
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:4817,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0828
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9408
En Düşük
17,8322
15:4818,2257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1357
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:48991,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,76
|Açılış
|: 991,74
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:48
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|137.976.612
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.919.497
|% 9,98
|
|PSGYO
|2,87
|144.416.657
|% 9,96
|
|PEGYO
|2,35
|45.014.899
|% -7,84
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,65
|5.423.318
|% -3,91
|
|KORDS
|46,12
|148.577.977
|% -3,80
|
|DESPC
|11,24
|8.612.854
|% -3,77
|
|THYAO
|49,58
|2.379.356.378
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,74
|934.507.232
|% -0,21
|
|EKGYO
|3,21
|858.613.156
|% 0,63
|
|SISE
|21,18
|758.420.693
|% 0,67
|
|EREGL
|27,44
|640.985.598
|% -0,51
|
|EKGYO
|3,21
|858.613.156
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|348.874.435
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,74
|934.507.232
|% -0,21
|
|TSKB
|2,62
|419.311.663
|% 4,80
|
|ADESE
|0,82
|121.338.559
|% 2,50
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9266
|17,9408
|% 0,46
|
|Euro
|18,2014
|18,2257
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,5400
|21,6480
|% 0,57
|
|Frank
|18,5661
|18,6779
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7589
|4,7827
|% 0,45
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|2,75
|
|Altın Gr.
|990
|991
|4,55
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|33,00
|
|Tam
|6.669
|6.729
|16,00
|
|Yarım
|3.250
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,88
|
Seans Raporu
15:48
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16:03KRGYO
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