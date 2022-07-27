***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 15:30
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2022-1. DÖNEM DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048124
BIST
15:212.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 9,04
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:2117,9289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0709
|Açılış
|: 18,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9355
En Düşük
17,8322
15:2118,2284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1384
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:21992,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,32
|Açılış
|: 992,30
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:21
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|135.813.014
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.906.886
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|56.684.945
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,38
|43.330.020
|% -6,67
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,65
|5.291.321
|% -3,91
|
|KORDS
|46,08
|137.880.710
|% -3,88
|
|DESPC
|11,24
|8.511.711
|% -3,77
|
|THYAO
|49,58
|2.325.219.030
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,75
|908.021.631
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,21
|833.060.025
|% 0,63
|
|SISE
|21,18
|718.520.678
|% 0,67
|
|EREGL
|27,46
|615.199.032
|% -0,44
|
|EKGYO
|3,21
|833.060.025
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|317.567.157
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,75
|908.021.631
|% 0,00
|
|TSKB
|2,59
|364.164.699
|% 3,60
|
|ADESE
|0,84
|114.123.348
|% 5,00
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9148
|17,9289
|% 0,40
|
|Euro
|18,2104
|18,2284
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,5512
|21,6593
|% 0,63
|
|Frank
|18,5475
|18,6592
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7561
|4,7800
|% 0,39
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|5,69
|
|Altın Gr.
|991
|991
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.746
|20,00
|
|Tam
|6.670
|6.727
|14,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|7,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,12
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,76
|
Seans Raporu
15:21
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-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 41 artarak (% 0.29 ) 2, 243
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, IMASM, PSGYO, YEOTK, BRKO, LIDFA, ITTFH, CMENT, EMNIS
-
15:36
EMNIS, CMENT, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
PEGYO, KORDS, DESPC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
Bu seansda işlem gören 268 hisse senedinden 143 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 103 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 22 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem