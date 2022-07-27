***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 15:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2022-1.DÖNEM PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048142
BIST
16:252.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 14,53
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
16:2517,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0739
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
16:2518,2314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1414
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
16:25989,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,75
|Açılış
|: 989,72
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler16:25
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.233.058
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|21.064.731
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|67.194.283
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,31
|55.029.848
|% -9,41
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|DESPC
|11,22
|8.982.478
|% -3,94
|
|MTRKS
|62,75
|5.579.152
|% -3,76
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,96
|2.770.601.007
|% 1,96
|
|YKBNK
|4,75
|981.727.920
|% 0,00
|
|SISE
|21,18
|878.442.479
|% 0,67
|
|EKGYO
|3,21
|875.735.999
|% 0,63
|
|TOASO
|70,00
|730.892.878
|% 3,40
|
|EKGYO
|3,21
|875.735.999
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|373.702.351
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,75
|981.727.920
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|439.965.811
|% 4,40
|
|ADESE
|0,83
|123.344.312
|% 3,75
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9196
|17,9319
|% 0,41
|
|Euro
|18,2136
|18,2314
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,5316
|21,6396
|% 0,54
|
|Frank
|18,5722
|18,6840
|% 0,58
|
|Riyal
|4,7583
|4,7822
|% 0,44
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-1,48
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,75
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.740
|14,00
|
|Tam
|6.668
|6.726
|13,00
|
|Yarım
|3.249
|3.288
|6,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,78
|
Seans Raporu
16:25
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-
16:39OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 357, 533 adet işlem
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16:39OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 357, 533 adet işlem
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16:37DURDO
Yüzde 6.77 oranında artışla 27.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 141 adet işlem
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 94 artarak (% 0.58 ) 2, 249
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, LIDFA, IMASM, EMNIS, PSGYO, CMENT, ITTFH, DOBUR, YEOTK