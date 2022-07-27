***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 15:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022-1.DÖNEM PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048147
BIST
15:482.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,60
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:4817,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0828
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9408
En Düşük
17,8322
15:4818,2257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1357
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:48991,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,76
|Açılış
|: 991,74
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:46
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|137.967.307
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.919.497
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|63.158.756
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,35
|44.541.048
|% -7,84
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,70
|5.416.167
|% -3,83
|
|KORDS
|46,14
|147.775.064
|% -3,75
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,60
|2.371.523.245
|% 1,22
|
|YKBNK
|4,75
|934.060.347
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|857.327.144
|% 0,94
|
|SISE
|21,16
|752.449.014
|% 0,57
|
|EREGL
|27,46
|638.743.648
|% -0,44
|
|EKGYO
|3,22
|857.327.144
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,61
|348.192.830
|% 4,55
|
|YKBNK
|4,75
|934.060.347
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|416.274.233
|% 4,40
|
|ADESE
|0,82
|121.220.163
|% 2,50
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9313
|17,9379
|% 0,45
|
|Euro
|18,2070
|18,2321
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,5360
|21,6440
|% 0,56
|
|Frank
|18,5532
|18,6649
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7565
|4,7804
|% 0,40
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|2,59
|
|Altın Gr.
|990
|991
|4,57
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|33,00
|
|Tam
|6.671
|6.731
|18,00
|
|Yarım
|3.250
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,74
|