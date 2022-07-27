***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 15:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2022-1.DÖNEM DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048163
BIST
16:222.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,86
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
16:2217,9322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0742
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
16:2218,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1389
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
16:22990,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,51
|Açılış
|: 990,13
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler16:20
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.211.750
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|21.055.345
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|66.758.314
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,30
|54.587.689
|% -9,80
|
|DESPC
|11,20
|8.966.219
|% -4,11
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|MTRKS
|62,80
|5.575.699
|% -3,68
|
|THYAO
|49,66
|2.545.036.998
|% 1,35
|
|YKBNK
|4,76
|972.299.951
|% 0,21
|
|EKGYO
|3,21
|867.814.263
|% 0,63
|
|SISE
|21,18
|860.947.190
|% 0,67
|
|TOASO
|70,30
|710.994.718
|% 3,84
|
|EKGYO
|3,21
|867.814.263
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|367.585.804
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,76
|972.299.951
|% 0,21
|
|TSKB
|2,60
|433.778.454
|% 4,00
|
|ADESE
|0,83
|122.944.670
|% 3,75
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9203
|17,9234
|% 0,37
|
|Euro
|18,2015
|18,2204
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,5272
|21,6351
|% 0,51
|
|Frank
|18,5809
|18,6928
|% 0,62
|
|Riyal
|4,7572
|4,7811
|% 0,42
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|0,85
|
|Altın Gr.
|990
|990
|4,17
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|14,00
|
|Tam
|6.670
|6.728
|15,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|7,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,03
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,15
|
Seans Raporu
16:20
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16:34INTEM
Yüzde 4.72 oranında artışla 84.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 163, 910 adet işlem
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16:33VANGD
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16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 45 artarak (% 0.35 ) 2, 711
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16:31XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 19, 863.00 milyon TL de
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16:31ALCTL
Yüzde 5.45 oranında artışla 32.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 217, 660 adet işlem