***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 15:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2022-1.DÖNEM DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048166
BIST
15:312.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,93
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:3117,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0751
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9355
En Düşük
17,8322
15:3118,2308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1408
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:31990,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,79
|Açılış
|: 990,76
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:29
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|136.219.177
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.912.332
|% 9,98
|
|DOBUR
|63,50
|17.795.634
|% 9,96
|
|PEGYO
|2,38
|43.525.745
|% -6,67
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|KORDS
|46,10
|140.510.495
|% -3,84
|
|DESPC
|11,24
|8.565.640
|% -3,77
|
|MTRKS
|62,75
|5.338.619
|% -3,76
|
|THYAO
|49,58
|2.360.813.964
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,75
|919.519.578
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,21
|834.151.911
|% 0,63
|
|SISE
|21,14
|738.359.738
|% 0,48
|
|EREGL
|27,42
|626.225.068
|% -0,58
|
|EKGYO
|3,21
|834.151.911
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|329.891.325
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,75
|919.519.578
|% 0,00
|
|TSKB
|2,62
|402.397.500
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|120.344.536
|% 3,75
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9206
|17,9361
|% 0,44
|
|Euro
|18,2097
|18,2306
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,5540
|21,6621
|% 0,64
|
|Frank
|18,5769
|18,6888
|% 0,60
|
|Riyal
|4,7562
|4,7800
|% 0,39
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|5,69
|
|Altın Gr.
|991
|991
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.746
|20,00
|
|Tam
|6.670
|6.727
|14,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|7,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,12
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,76
|
Seans Raporu
15:29
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