***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 18:01
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2023-1. DÖNEM DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177524
BIST
'
18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0384
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
18:0529,6743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0364
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5633
18:051.702,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.702,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9099
|26,9599
|% 0,31
|
|Euro
|29,5693
|29,6155
|% -0,08
|
|Sterlin
|34,4574
|34,6302
|% 0,09
|
|Frank
|30,7838
|30,9692
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1532
|7,1891
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,12
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.703
|9,80
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.063
|11.167
|24,00
|
|Yarım
|5.536
|5.609
|12,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.804
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,43
|21,45
|0,40
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,98
|
Seans Raporu
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