***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 15:07
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞUBAT 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825400
BIST
16:06104.405
En Yüksek
|Değişim
|: -4,74%
|| -5.195,98
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.046
16:066,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:067,0069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1226
|Açılış
|: 6,9670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:06329,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,47
|Açılış
|: 329,19
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,06
|66.032.848
|% 14,69
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,82
|10.380.853
|% 6,82
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|6.587.696
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,24
|14.775.964
|% -14,86
|
|TGSAS
|4,61
|2.297.134
|% -14,79
|
|AYCES
|8,54
|1.295.731
|% -14,43
|
|VAKKO
|5,17
|48.662.124
|% -14,26
|
|THYAO
|10,71
|713.192.322
|% -3,86
|
|ASELS
|28,24
|489.320.661
|% -5,36
|
|GARAN
|9,49
|270.796.229
|% -5,38
|
|TUPRS
|93,15
|205.231.914
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,30
|190.696.919
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,27
|126.151.078
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,30
|190.696.919
|% -5,35
|
|ODAS
|1,93
|143.008.880
|% -6,76
|
|KARSN
|1,74
|119.327.020
|% -5,95
|
|THYAO
|10,71
|713.192.322
|% -3,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9745
|8,0145
|% 0,81
|
|Frank
|6,5670
|6,6066
|% 1,69
|
|Riyal
|1,6209
|1,6290
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|1,96
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|16,77
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|8,12
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|34,88
|34,88
|-10,39
|