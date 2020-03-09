***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 15:07
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ŞUBAT 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825404
BIST
16:07104.431
En Yüksek
|Değişim
|: -4,72%
|| -5.169,17
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.046
16:076,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0277
|Açılış
|: 6,1070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:077,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1258
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:07329,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,88
|Açılış
|: 329,60
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,05
|66.378.566
|% 14,41
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,90
|10.416.363
|% 7,17
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|6.587.696
|% -14,93
|
|TGSAS
|4,61
|2.297.134
|% -14,79
|
|AYCES
|8,55
|1.352.389
|% -14,33
|
|ARSAN
|4,27
|14.858.582
|% -14,26
|
|VAKKO
|5,19
|49.324.284
|% -13,93
|
|THYAO
|10,72
|714.699.016
|% -3,77
|
|ASELS
|28,20
|494.316.113
|% -5,50
|
|GARAN
|9,50
|271.922.164
|% -5,28
|
|TUPRS
|93,15
|205.706.922
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,30
|193.784.327
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,28
|127.057.470
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,30
|193.784.327
|% -5,35
|
|ODAS
|1,93
|143.209.919
|% -6,76
|
|KARSN
|1,74
|119.933.043
|% -5,95
|
|THYAO
|10,72
|714.699.016
|% -3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9769
|8,0169
|% 0,84
|
|Frank
|6,5700
|6,6095
|% 1,73
|
|Riyal
|1,6216
|1,6298
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|6,26
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|17,45
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|8,44
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|34,73
|34,73
|-10,54
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