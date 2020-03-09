***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 15:07
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ŞUBAT 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825397
BIST
15:33104.073
En Yüksek
|Değişim
|: -5,04%
|| -5.527,26
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.063
15:336,1159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0283
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:336,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1017
|Açılış
|: 6,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:33328,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,17
|Açılış
|: 328,89
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.684.126
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,24
|9.493.127
|% 8,70
|
|ADBGR
|6,93
|10.680.495
|% 7,44
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.542.318
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,35
|13.671.014
|% -12,65
|
|VAKKO
|5,32
|42.489.503
|% -11,77
|
|UTPYA
|4,44
|4.839.429
|% -11,73
|
|TKNSA
|7,23
|61.238.982
|% -11,51
|
|THYAO
|10,76
|642.807.231
|% -3,41
|
|ASELS
|28,38
|456.350.662
|% -4,89
|
|GARAN
|9,54
|223.321.078
|% -4,89
|
|TUPRS
|92,95
|185.351.707
|% -1,90
|
|YKBNK
|2,30
|170.811.258
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,28
|109.297.963
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,30
|170.811.258
|% -5,35
|
|ODAS
|1,96
|125.897.349
|% -5,31
|
|THYAO
|10,76
|642.807.231
|% -3,41
|
|KARSN
|1,77
|103.071.152
|% -4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9795
|8,0195
|% 0,88
|
|Frank
|6,5501
|6,5896
|% 1,42
|
|Riyal
|1,6245
|1,6326
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|2,72
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.188
|2.221
|20,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,16
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|5,88
|
|Çeyrek
|526
|537
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|35,01
|35,01
|-10,26
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