***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2020 20:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MART PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835469
BIST
11:2594.048
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 1.976,71
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
11:256,7429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0380
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7883
En Düşük
6,6989
11:257,3263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3397
En Düşük
7,2810
11:25357,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,18
|Açılış
|: 357,82
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|106.655.495
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|2.958.216
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.873.661
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|113.911
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|RALYH
|7,08
|398.295
|% -2,07
|
|GARAN
|7,98
|340.050.282
|% 2,84
|
|THYAO
|9,46
|326.773.131
|% 3,16
|
|ASELS
|24,20
|251.056.323
|% 2,11
|
|PGSUS
|39,82
|246.759.054
|% 8,74
|
|SASA
|9,67
|206.762.609
|% 4,43
|
|YKBNK
|1,90
|148.983.795
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,08
|55.842.004
|% 1,89
|
|TSKB
|0,94
|45.500.588
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,20
|56.491.985
|% 1,69
|
|GSRAY
|2,42
|106.655.495
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2628
|8,3043
|% 0,00
|
|Frank
|6,8780
|6,9194
|% -0,26
|
|Riyal
|1,7819
|1,7909
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|-6,40
|
|Altın Gr.
|357
|357
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,00
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|B. Petrol
|33,65
|33,65
|0,60
|
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