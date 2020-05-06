***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2020 15:06
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2020-NİSAN PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843036
BIST
16:2398.789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 51,75
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:237,1701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0959
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1738
En Düşük
7,0607
16:237,7628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0929
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7642
En Düşük
7,6497
16:23389,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,59
|Açılış
|: 389,03
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.734.556
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.637.486
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|324.037.469
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,42
|292.720.301
|% -8,45
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|DEVA
|14,90
|45.906.746
|% -7,05
|
|KRDMD
|2,42
|641.976.172
|% 7,08
|
|TSPOR
|5,71
|498.740.419
|% -0,35
|
|GARAN
|8,12
|488.291.752
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,63
|428.681.826
|% 5,96
|
|GUSGR
|3,20
|399.874.255
|% 7,74
|
|KRDMD
|2,42
|641.976.172
|% 7,08
|
|KARSN
|1,86
|248.262.199
|% 7,51
|
|GUSGR
|3,20
|399.874.255
|% 7,74
|
|GSRAY
|2,65
|327.163.807
|% -0,38
|
|ODAS
|1,83
|187.803.085
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8421
|8,8864
|% 0,74
|
|Frank
|7,3225
|7,3666
|% 1,01
|
|Riyal
|1,9014
|1,9110
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-15,28
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.540
|-0,80
|
|Tam
|2.560
|2.606
|3,20
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|1,50
|
|Çeyrek
|623
|637
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|14,89
|14,93
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|-0,91
|
Seans Raporu
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16:35XU050
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