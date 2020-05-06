***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2020 15:07
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020-NİSAN PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843042
BIST
16:2298.737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,46
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:227,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0965
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1738
En Düşük
7,0607
16:227,7640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0941
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7642
En Düşük
7,6497
16:22389,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,69
|Açılış
|: 389,00
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.637.486
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.731.797
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.957.713
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,43
|291.901.023
|% -8,36
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|DEVA
|14,95
|45.755.130
|% -6,74
|
|KRDMD
|2,41
|637.737.463
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,72
|498.072.619
|% -0,17
|
|GARAN
|8,12
|485.110.376
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,60
|426.925.762
|% 5,70
|
|GUSGR
|3,21
|398.027.018
|% 8,08
|
|KRDMD
|2,41
|637.737.463
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|248.217.175
|% 8,09
|
|GUSGR
|3,21
|398.027.018
|% 8,08
|
|GSRAY
|2,65
|327.019.300
|% -0,38
|
|ODAS
|1,83
|187.691.835
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8404
|8,8847
|% 0,72
|
|Frank
|7,3236
|7,3678
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9012
|1,9108
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-16,07
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.562
|2.608
|5,10
|
|Yarım
|1.250
|1.275
|2,50
|
|Çeyrek
|623
|638
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
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