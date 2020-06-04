***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2020 17:08
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020-5 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849157
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0363
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0855
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05372,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,71
|Açılış
|: 372,66
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|KRGYO
|3,63
|72.412.214
|% 10,00
|
|EGCEY
|1,01
|761.221
|% 9,78
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|ATLAS
|1,42
|9.432.421
|% -4,70
|
|ADEL
|12,90
|7.183.529
|% -3,15
|
|ASUZU
|12,03
|38.925.704
|% -2,75
|
|AGYO
|1,83
|6.548.729
|% -2,66
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|AKBNK
|5,83
|361.456.047
|% -0,34
|
|AEFES
|19,93
|260.448.122
|% 1,17
|
|ARCLK
|16,49
|187.202.162
|% -0,66
|
|ECILC
|5,66
|116.534.653
|% -2,08
|
|AKBNK
|5,83
|361.456.047
|% -0,34
|
|DOHOL
|1,97
|104.073.879
|% 0,51
|
|EREGL
|8,51
|367.998.853
|% 0,83
|
|YYAPI
|0,68
|28.954.709
|% 3,03
|
|AKENR
|1,25
|53.060.870
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4899
|8,5325
|% 0,49
|
|Frank
|7,0425
|7,0849
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7957
|1,8047
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|13,92
|
|Altın Gr.
|371
|372
|3,68
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|18,20
|
|Tam
|2.485
|2.516
|18,70
|
|Yarım
|1.213
|1.228
|9,10
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,77
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,38
|39,38
|-0,41
|